Akraba ailelerin arazi kavgası. 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olan İren ailesi fertleri arasında, çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Bedir İren (34), Metin İren (37) ve Mehmet İren'e isabet etti. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.