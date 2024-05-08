Son dakika... Okul müdürünü öldüren Iraklı öğrenci tutuklandı

Eyüpsultan'da Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K'nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Y.K., söz konusu ifadesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan söz konusu özel liseye geldiğini, burada çeşitli sebeplerle hakkında disiplin cezaları yazıldığını ancak kendisinin bunları imzalamak istemediğini, Aralık 2023'te sınıftayken disiplin cezalarından dolayı okula annesinin geldiğini öğrendiğini söyledi.

Maktul İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve müdürle sözlü tartışma yaşandığını belirten zanlı, müdürün annesinin üzerine yürümesi üzerine polisi aradıklarını, ardından okulu terk ettiklerini ve olayın ardından bir daha okula dönmediğini söyledi. Kendilerinden alınan paranın da geri verilmediğini öne süren zanlı, bu olaydan dolayı yaşananları kendine yediremediğini ifade etti.

Olaydan önce okulda okuyan birini görmesiyle aklına geçmiş olayın geldiğini vurgulayan zanlı, sinirlendiğini ve gördüğü kişiye Oktugan'ın hala okulda olup olmadığını sorduğunu söyledi. Zanlı, maktulün çalışmaya devam ettiğini öğrenmesi üzerine 4 Mayıs'ta 10 bin liraya tabanca aldığını ve okula gitmeye karar verdiğini, olay sabahı annesine börek alacağını söyleyerek evden çıktığını, okula gideceğinden kimsenin haberinin olmadığını iddia etti.

İfadesinde, okula geldiğinde hızlıca müdürün odasına gittiğini vurgulayan Y.K, müdürün o esnada masada oturduğunu, kendisini görünce ayağa kalktığını ifade etti. Amacının o anda müdürü ayaklarından vurmak olduğunu iddia eden Y.K., müdürün bir anda kolunu havaya kaldırınca kendisine vuracağını düşündüğü için koluna doğru ateş ettiğini, iki mermim de karnına isabet ettiğini söyledi.

Olaydan sonra hızlıca odadan çıkıp geldiği kapıda silahı yere doğru tutarak 'Peşimden gelmeyin' dediğini ifade eden Y.K., amacının öldürmek değil, dövmek olduğunu iddia etti. Bir süre sonra da silahı ve telefonunu Alibeyköy Barajı'na attığını söyledi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında, çocuk Y.K. ile maktul arasında Aralık 2023'te yaşanan tartışmanın ardından husumet oluştuğunun anlaşıldığı, bu tartışmadan sonra Y.K'nin ruhi sükunete ulaşmasına rağmen öldürme eylemini planladığı şekilde gerçekleştirdiği ifade edilirken, şüphelinin henüz ele geçirilemeyen tabancayla maktulü iki el ateş ederek hayati bölgesinden vurduğu belirtildi.

Sevk yazısında, Y.K'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği vurgulanarak, zanlının, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edilmişti. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a dün silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.