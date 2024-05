Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, yaklaşan Galatasaray maçı öncesinde Radyospor’a özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray ile hafta sonu karşılaşacaklarını hatırlatan Kafkas, “Ligin en formda ekibiyle mücadele edeceğiz. Rakibimiz hem skor üretme konusunda hem de set hücumlarına karşı oynama becerisinde oldukça yetenekli. Sahada üstün bir performans sergilememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra, şans faktörünün de bizden yana olması şart. Kusursuz bir oyun planı ile galibiyeti hedefliyoruz. Maçın her anında, her bölümünde iyi oynamalıyız. İster bir puan olsun, ister üç; bizim için her maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak önemli” dedi.

Takımın yıldız oyuncusu Emre Mor’un durumu hakkında da konuşan Kafkas, “Emre, sakatlığını geride bıraktı ve formunu yükseltiyor. Kayserispor karşılaşmasının ikinci yarısında sahada yer aldı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Şu an için tamamen hazır durumda” ifadelerini kullandı.