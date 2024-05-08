Iraklı öğrenci tarafından öldürülen müdür için öğretmenler 10 Mayıs'ta iş bırakacak

Irmak, gerçekleştirdiği basın toplantısında okullarda öğretmenlere uygulanan şiddet olaylarından başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Eğitim kurumlarında şiddetle mücadele için eylem planı oluşturulması gerektiğini ifade eden Irmak, okulda öğretmenlere uygulanan şiddet olaylarının son bulması için MEB’i acilen hareket geçmeye ve önlem almaya çağırdıklarını ifade etti.

Eğitimcilere yönelik şiddet konusunda yarın TBMM’de siyasi partileri ziyaret edeceklerini ve basın toplantısını düzenleyeceklerini belirten Irmak, başta İbrahim Oktugan’ın ailesi olmak üzere tüm öğretmenlere başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu öne sürülen Y.K.’nin öğretmeni ve ardından okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası Türk Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim Gücü Sen, derse girmeme ve iş bırakma eylemi kararı aldı.