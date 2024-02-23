Akraba evliliklerinde şampiyon şehir belli oldu. Birinciliği kaptırmadı

Akraba evlilikleri dünya çapında çeşitli kültürlerde sıkça rastlanan bir durum olsa da Orta Doğu'da daha yaygın bir şekilde görülüyor.

Akraba evliliğine bağlı olarak da kalıtsal hastalıkların çocuğa geçme riskinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bu evlilik tipinin Türkiye’de oranı düşüş gösterse de hala günümüzde devam ediyor.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre akraba evlilikleri oranının en fazla olduğu il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da 15 bin 155 evliliğin yüzde 17,7 oranla 2 bin 679'u akraba evliliğinden oldu.

Akraba evliliklerinde Şanlıurfa'yı 2 bin 225 evlilik ile İstanbul, 1239 evlilik ile Gaziantep ve 1024 evlilik ile Diyarbakır izledi.

Akraba evliliklerinin en az görüldüğü iller ise yüzde 0,7 oranla Karabük ve Kütahya ile yüzde 0,8 oranla Balıkesir olarak sıralandı.

Geçen yılın evlilik haritası