Oğlunu rehin alan uyuşturucu bağımlısından polise tehdit! Rehine çocuk 8 saat sonra kurtarılabildi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir baba, iki hafta önce boşandığı eşinden olan 7 yaşındaki çocuğunu rehin aldı.

Edinilen bilgilere göre, gece 23.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğüne giden S.Y. isimli kadın, velayeti kendisinde olan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.’nin boşandığı H.V. tarafından alıkonulduğunu ifade ederek şikayette bulundu.

Harekete geçen ekipler, baba ile oğlun bulundukları eve gitti. Oğlunu rehin alan saldırgan baba olay yerindeki polisleri, “Kapıyı açarsanız size ve çocuğuma sıkarım” sözleriyle tehdit etti.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ekipler, H.V.’nin arkadaşı ve kardeşinin de dahil edildiği ikna çalışmalarına başlarken, uzun süreli ikna çalışmaları sonuç vermedi. Bunun üzerine H.V.’nin arkadaşı E.Ç.’nin eve gönderilmesi kararı verildi ve arkadaşı içeri alındı. O esnada polislere ateş eden H.V., Polis Özel Harekat ekipleri tarafından kolundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

SALDIRGAN BABA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Saldırgan şahıs tedavisi için hastaneye sevk edilirken, olay yerinde bulunan kardeşi A.K. ve arkadaşı E.Ç. ile polislerden yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Olay sırasında herhangi bir fiziki yara almadığı belirlenen mağdur çocuğun durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaralanan saldırgan baba ise tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildi.

TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Psikolojik problemleri ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen H.V.’nin bulunduğu evde ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu kendisine ait tabanca ile çok miktarda uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

"AİLESİ İLE PROBLEMLER YAŞADIKTAN SONRA OLMUŞ BU OLAY"

Olayla ilgili konuşan çevre esnafından Hüseyin Bilir, “Saldırganı tanıyorum, müşterimdi. Çocuğuyla sürekli alışverişe gelirdi. Hiç umduğum bir şey değildi bu olay. Herkes gibi ben de şaşırdım. Ailesi ile problemler yaşadıktan sonra olmuş bu olay. Eşiyle de ayrılmış. Olay anında buradaydım, olanları gördüm. Sabah geldiğimde üzücü olayların yaşandığını duydum. Polisler buradaydı. Çocuk son günlerde hep babası ile buralardaydı” diye konuştu.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ"

Olayın diğer tanıklarından Mustafa Çaylı ise, “Olay saatlerce sürdü. Polis ekipleri geldi. Burada yaşayan ağabey, çocuğunu rehin almış. Saldırgan iki hafta önce eşinden boşanmış. Psikolojik sorunları varmış. Operasyon çok uzun sürdü. Silah sesleri duyduk. Çok korktuk” dedi.