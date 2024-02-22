Akran zorbalığı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Akran zorbalığı nedir?
Akran zorbalığı, bir çocuğun ya da gencin, aynı yaştaki diğer çocuklar tarafından fiziksel, sözel veya duygusal olarak taciz edilmesi veya istismar edilmesi durumudur.

Akran zorbalığı, hem zorbalığa uğrayan hem de zorbalık yapan çocuklar için ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir.

Akran zorbalığı, farklı türlerde ortaya çıkabilir. Bunlar fiziksel, sözel, sosyal, cinsel, eşyalara ve siber zorbalıktır.

Akran zorbalığıyla mücadele etmek için, ebeveynler, öğretmenler ve okul yönetimleri iş birliği içinde olmalı, zorbalığa uğrayan çocuklara destek verilmeli, zorbalık yapan çocuklara da gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

Akran zorbalığı, çocukların sağlıklı ve mutlu bir okul yaşantısı sürmelerini engelleyen önemli bir sorundur.

Bu sorunun çözümü için toplumsal farkındalık ve duyarlılık gerekmektedir.

Son Haberler
4 gün okul, 3 gün tatil Gündem
4 gün okul, 3 gün tatil
Adanalı vatandaşın erkeklere verdiği tavsiye tartışma yarattı: 'Eli, ayağı büyük kadından uzak durun' Video
Adanalı vatandaşın erkeklere verdiği tavsiye tartışma yarattı: 'Eli, ayağı büyük kadından uzak durun'
PFDK merakla beklenen Ankaragücü Galatasaray maçı için kararını açıkladı Spor
PFDK merakla beklenen Ankaragücü Galatasaray maçı için kararını açıkladı
Dedeye kanlı pusu! Zili çaldı, saklandı, vurdu Gündem
Dedeye kanlı pusu! Zili çaldı, saklandı, vurdu
Kırmızı ışığa uymayan vatandaş, kendisini 112'ye ihbar etti Video
Kırmızı ışığa uymayan vatandaş, kendisini 112'ye ihbar etti
New York'ta metrolarda işlenen suçların artması belediyeyi harekete geçirdi Dünya
New York'ta metrolarda işlenen suçların artması belediyeyi harekete geçirdi