Akran zorbalığı nedir?

Akran zorbalığı, hem zorbalığa uğrayan hem de zorbalık yapan çocuklar için ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir.

Akran zorbalığı, farklı türlerde ortaya çıkabilir. Bunlar fiziksel, sözel, sosyal, cinsel, eşyalara ve siber zorbalıktır.

Akran zorbalığıyla mücadele etmek için, ebeveynler, öğretmenler ve okul yönetimleri iş birliği içinde olmalı, zorbalığa uğrayan çocuklara destek verilmeli, zorbalık yapan çocuklara da gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

Akran zorbalığı, çocukların sağlıklı ve mutlu bir okul yaşantısı sürmelerini engelleyen önemli bir sorundur.

Bu sorunun çözümü için toplumsal farkındalık ve duyarlılık gerekmektedir.