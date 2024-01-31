Akrep ve arı sokmasında faydalıdır. İşte şifa saçan o bitki

Zakkum, doğal bir kalp koruyucusu olarak bilinen bir bitkidir. Bu bitkinin ilginç özellikleri vardır.

Zakkum, zakkumgiller ailesine ait bir bitkidir. Akdeniz kıyılarında ve Türkiye’nin batı ve güney bölgelerindeki dere kenarlarında yaygın olarak görülür. 5 metre boyunda olabilir. Yapraklarını kışın dökmeyen, sık dallı bir bitkidir. Çiçekleri pembe renklidir. Meyveleri kapsül şeklindedir. Zehirli bir bitkidir.

Zakkumun yapraklarında, reçine, tanen, glikoz, C vitamini ve oleandrin gibi bileşikler bulunur. Kabukları ve tohumlarında da etkin maddeler içerir. Evde ilaç olarak kullanılmamalıdır.

Zakkumun faydaları şunlardır:

Dıştan uygulandığında kas ağrılarını alır. Akrep ve arı sokmalarına iyi gelir.

Az miktarda kullanıldığında kalbi güçlendirir. İdrar söktürücü etkisi vardır. Vücuttaki fazla suyu atar.

Zakkumun kullanım şekli şöyledir:

Zakkum bitkisinin herhangi bir kısmı fazla miktarda alındığında zehirlenmeye neden olabileceği için kesinlikle ağızdan alınmamalıdır. Bitkinin çiçek veya yapraklarından çay yapmamalısınız.