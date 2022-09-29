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Aksaray Belediyesi temizlik malzemesi satın alacak

Aksaray Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşleri Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:35
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Aksaray Belediyesi temizlik malzemesi satın alacak

Aksaray Belediyesi temizlik malzemesi satın alacak
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Basın İlan’da “Temizlik Malzemesi '22 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 3 Kısım Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacak olup ürünler idarenin siparişine müteakip 20 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 07.10.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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