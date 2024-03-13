Aksaray'da bir hırsız okula girerek tüm teknolojik aletleri çaldı

Kaynak: DHA
Aksaray'da bir hırsız okula girerek tüm teknolojik aletleri çaldı
Aksaray'da bir okula girerek bilgisayar, monitör ve televizyon çalan Serdar Coşkun (24), polis ekipleri tarafından yakalandı.

6 Mart tarihinde Şeyh Hamit Mahallesi’ndeki Hamit Acar Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, Gece saatlerinde pencereyi zorla açıp içeri giren bir hırsız, 9 monitör, 1 bilgisayar, 1 televizyon ve matkabı alıp okuldan kaçtı. Ertesi sabah okula gelen öğretmenler ve okul yönetimi, durumu fark edip polise haber verdi.

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TUTUKLANDI

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğinin, 'hırsızlık' suçundan daha önce de kaydı olan Serdar Coşkun olduğunu tespit etti. Şüphelinin Bayram Baba Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit eden polis ekipleri, yaptığı operasyonla Serdar Coşkun'u yakaladı. İfadesinde okuldan çaldığı eşyaları sattığını söyleyen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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