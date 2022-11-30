30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Jandarma gece lambasında buldu

Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri gece lambası içerisinde bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. 

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 17:48
Takip Et

Aksaray'da jandarma gece lambasında buldu

Jandarma gece lambasında buldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, operasyon Aksaray merkez ilçede bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri tespit ettikleri evi ve evde yaşayan Kadir B. (47) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 

İkameti gerçekleştirilen operasyonda Kadir B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda gece lambasının içerisine gizlenmiş 5 gram eroin, 15 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
2
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
4
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
5
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
6
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
7
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿Yazık gerçekten yazık bu gençlere. Bir üniversiteli kızın çektiği videoya bakın
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿İlaçları susuz kullanmayın
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı 
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
﻿Norveç’ten geldi Diyarbakır'da şifa buldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.