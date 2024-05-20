İkinci elde kapış kapış giden markalar belli oldu. Kampanyalar bitti ibre ikinci ele döndü

Düzenleme: Kaynak: Dünya
İkinci elde kapış kapış giden markalar belli oldu. Kampanyalar bitti ibre ikinci ele döndü
Durgunluk dönemi üzerinden atmaya çalışan ikinci el araç pazarında en çok rağbet gören marka ve modeller de belli oldu.

Araç alacaklar yönünü sıfır araçlara çevirirken, ikinci el piyasası ise üzerindeki tozu atmaya çalışıyor.

2024'e fiyat artışları ile giren ikinci el araç piyasasına ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği, ikinci elde hangi otomobillerin daha hızlı satıldığını da duyurdu.

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İLK SIRAYA FİAT YERLEŞTİ

İkinci el piyasasında en çok satılan otomobiller ise sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford ve Hyundai oldu. SUV otomobillerde ise Nissan Qashqai, Dacia Duster, Egea Cross, Peugeot 3008 gibi araçlar öncelikle tercih ediliyor

Otomobil satışlarını değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise fiyatların en çok döviz kuru, enflasyon ve artan maliyetlerden etkilendiğini belirterek sıfır araç piyasasındaki fiyat artışları oranında ikinci el araçların da fiyatlarının arttığını söyledi.

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SIFIR ARAÇ KAMPANYALAR BİTTİ, İBRE İKİNCİ ELE DÖNDÜ

Yakın dönemde ise bir farklılık yaşandığını belirten Ertemel, sıfır otomobilde fiyatlar artarken ikinci el otomobil fiyatları sabit kaldığını söyledi. Ertemel bunun nedeninin ise sıfır araçlara uygulanan kampanya ve ödeme koşulları nedeni ile vatandaşların yeni otomobillere yönelmesi olduğunu söyledi.

Ertemel kampanyaların sonlanması ile birlikte tercihlerin yeniden ikinci el araçlara döndüğünü belirtti.

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HANGİ ARABALARIN FİYATLARI YÜKSELDİ?

Araç alacak vatandaşların öncelikle genç ve yeni yeni jenerasyon araçları tercih ettiğini belirten Ertemel, 3 yaşa kadar genç model yılına sahip araçların öncelikle satıldığını söyledi.

Ertelmel, bu nedenle 10 yaş üzere araç satışlarında ve düz vites araçlarda düşüş görülürken genç modellerin satış rakamlarında ise yükselme olduğunu belirtti.

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