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Aksaray’da 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi

Aksaray’da bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilerek jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 11:14
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Aksaray’da kaçak sigara operasyonu: 6 bin 160 paket ele geçirildi

Aksaray’da 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Aksaray’da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek iş yerini takibe aldı. 3 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, iş yerinin arka kısmına yapılmış ve depo olarak kullanılan müştemilatta açılan gizli bölmede poşetler içerisine gizlenmiş çeşitli markalarda 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.S. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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