Aksaray'da kaza: 2 yaralı

Aksaray’da seyir halindeki otomobile arkadan çarpan otomobil kayıplara karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aksaray'da kaza: 2 yaralı

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Y.S. (21) idaresindeki otomobile arkadan gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 68 EN 050 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Y.S. idaresindeki otomobil takla atarak şarampole düşerken sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan B.Y. (20) yaralandı.

aw016439-01.jpg

Kazanın ardından arkadan çarpan otomobil olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayı karışıp kaçan aracın peşine düştü.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Son Haberler
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi Spor
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu? Keşfet
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Serik'te konser verdi Dünya
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Serik'te konser verdi
Trafikte tartıştığı TIR'cı kadın çıkınca işler değişti Güncel
Trafikte tartıştığı TIR'cı kadın çıkınca işler değişti
İsveç Ordusu ellerinde LGBT bayraklarıyla LGBT hakları için yürüyüş yaptı Güncel
İsveç Ordusu ellerinde LGBT bayraklarıyla LGBT hakları için yürüyüş yaptı
Atatürk'ün adını anmayan Yunan işbirlikçileri hala yas tutuyor. Büyük önder Büyük taarruz nasıl başladı? Yunan hatları nasıl yok edildi? Güncel
Atatürk'ün adını anmayan Yunan işbirlikçileri hala yas tutuyor. Büyük önder Büyük taarruz nasıl başladı? Yunan hatları nasıl yok edildi?
Güzçiğdemi bitkisi idrar söktürüyor Şifalı Bitkiler
Güzçiğdemi bitkisi idrar söktürüyor