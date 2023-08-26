Aksaray'da kaza: 2 yaralı

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Y.S. (21) idaresindeki otomobile arkadan gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 68 EN 050 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Y.S. idaresindeki otomobil takla atarak şarampole düşerken sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan B.Y. (20) yaralandı.

Kazanın ardından arkadan çarpan otomobil olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayı karışıp kaçan aracın peşine düştü.