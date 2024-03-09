Aksaray'da kullandığı TIR'da çıkan yangını hortumla su sıkarak söndürdü

Ankara’dan Irak’a çamaşır makinesi taşıyan Lokman Ekinci’nin kullandığı 34 ZBV 90 plakalı TIR, dün saat 17.00 sıralarında Aksaray’a 15 kilometre mesafede seyir halinde ilerlerken dorsesinde yangın çıktı.
BAHÇE HORTUMUYLA YANGIN SÖNDÜRDÜ
Yangını fark eden Ekinci, TIR'ı yakında gördüğü dinlenme tesisinin önüne park etti. Tesis çalışanları durumu fark edince bahçe sulama hortumunu sürücüye verdi.
Sürücü Ekinci, eline aldığı hortumla tıra su sıkarak yangını yaklaşık 20 dakika içerisinde söndürdü. Dorsedeki 20 çamaşır makinesi hurdaya döndü. Lokman Ekinci’nin yangına müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.