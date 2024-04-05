Seyir halinde ilerleyen TIR alev alev yandı. Otoyolda görenler şaşkına döndü

Kaynak: DHA
Seyir halinde ilerleyen TIR alev alev yandı. Otoyolda görenler şaşkına döndü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde ilerleyen TIR alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde ilerleyen TIR’ın dorsesi alev aldı. Yangını fark etmeyen sürücü, bir süre otoyolda seyir halinde ilerlemeye devam etti. Diğer sürücülerin uyarıları sonrası sürücü, Tır’ın dorsesini ayırdı.

“TIR’IN YANDIĞINI FARK EDİNCE DORSEYİ AYIRDIM”

TIR sürücüsü Fatih Güngör olayla ilgili yaptığı açıklamada, ”Arabadan sadece duman çıktığını gördüm. Orada kimyasal maddelerin olduğu yerde durmak istemedim emniyetli olarak burayı gördüm burada durmak zorunda kaldım. TIR’ın yandığını fark edince dorseyi ayırdım yapacak bir şey de yok” ifadelerini kullandı. Arabada kolili malzeme olduğunu belirten sürücü, “Kolilerin içinde ne olduğunu bilmiyoruz kapalı kutu” ifadelerini kullandı.

Yangın sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde, Ankara yönüne trafik durdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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