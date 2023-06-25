Aksaray’da otomobil takla atıp duvara çarptı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin takla attıktan sonra duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobil takla atıp duvara çarptı

(İHA) Kaza, Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik rampasında yaşandı. Gülağaç istikametinden Aksaray merkez istikametine seyreden Mustafa A. (24) idaresindeki 68 ADS 767 plakalı otomobil rampadan aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak akaryakıt istasyonunun bahçe duvarına çarptı.

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Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Ramazan T. (25) yaralanarak araçta sıkıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzenine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine intikal eden 112 Acil Yardım ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan 2 yaralıyı araçtan çıkarttı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı sedyelere alınarak ambulanslara taşındı.

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Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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