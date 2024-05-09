Dzeko'nun neden antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı

Kaynak: Hürriyet
Dzeko'nun neden antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, dün gerçekleştirilen antrenmana katılmamıştı. Yıldız futbolcunun neden antrenmanda yer almadığı belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Edin Dzeko, dün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

Yıldız golcünün neden antrenmana katılmadığı ise taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

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DİNLENDİRİLDİ
Teknik direktör İsmail Kartal ile arasında problem olduğu iddia edilen Dzeko'nun, dinlendirildiği için antrenmana çıkmadığı ve Kayserispor maçında oynayacağı aktarıldı.

Bosnalı yıldızın durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi.

Ayrıca Dzeko'nun perşembe (bugün) takımla birlikte çalışacağı ifade edildi.

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