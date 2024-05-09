SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. İşte tam liste

Kaynak: Haber Merkezi
SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. İşte tam liste
SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldığı duyurdu. İşte ilaçların tam listesi...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8'i yenilikçi kanser tedavisi için olmak üzere, 10'u yerli üretim toplam 47 yeni ilacı geri ödeme listesine ekledi.

Listeye eklenenler arasında, 8 yenilikçi kanser ilacı, 21 alerji aşısı, 2 büyüme hormonu, 3 dirençli uyuz tedavisi, 3 atopik dermatit ilacı, 2 diyabet ilacı ve 3 psikoleptik/antidepresan bulunuyor.

Bu ilaçlar sayesinde, meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) ve Multiple Myelom (MM) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişim kolaylaştı.

Bunun yanı sıra, 12 kanser ilacının ödeme kapsamı genişletilerek, hastalar için yeni tedavi alternatifleri sunulmuş oldu.

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