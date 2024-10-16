Aksaray'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aksaray'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Aksaray'da polisten kaçmaya çalışan otomobil 36 yaşındaki sürücü Tahir G.'nin 2,14 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aksaray'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Tahir G.'nin (36), 2,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alının Tahir G.'ye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik polisleri, rutin yol kontrol denetiminde 68 EC 666 plakalı otomobilin sürücüsü Tahir G.'ye "dur" ihtarında bulundu. Tahir G., ihtara uymayınca, bir polis memuru aracı elleriyle durdurmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru uyarı atışı yapmak istedi. Polisin silahından çıkan kurşun otomobilin sol ön kapısının alt kısmına isabet etti. Aracını durduran Tahir G. gözaltına alındı. Tahir G.'nin yapılan kontrolünde 2,14 promil alkollü olduğu belirlendi. Tahir G. hakkında "Alkollü araç kullanmak" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 9 bin 950 TL idari para cezası uygulanırken; ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. (DHA)

Aksaray'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Aksaray'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Aksaray'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü alkollü çıktı

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