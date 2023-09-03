Aksaray’da sağanak yağmur etkisini sürdürüyor

Meteorolojinin uyarısının ardından Aksaray’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde sağanağa dönüştü. Güzelyurt ilçesi, Yeşiltepe ve Demirci beldesi, merkeze bağlı Alayhan köyü ile bölgesinde etkili olan sağanak yağış özellikle Yeşiltepe beldesinde tarım arazilerinde ekili bitkilere zarar verdi.



Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede yağmur yağışlarının bugün de belirli aralıklarla devam edeceği öğrenilirken şehir genelinde İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarama ve hasar tespit çalışması başlattı. Bazı bölgelerde evlerde su baskınları meydana gelirken, AFAD ekipleri tahliye çalışması yapıyor.