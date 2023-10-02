Aksaray’da sel felaketi. 4 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı

Evde oturan Afganistan uyruklu bir anne ve 4 çocuğundan biri evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, evdeki su seviyesi boyunu aşmak üzere olan 4 yaşındaki Abdul Sabir Kayamu’yu kurtardı.

Anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı

Kaza, Kurtuluş Mahallesi 3806 sokakta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sel sularının bastığı evde oturan Sıdaka Kayamu, 3 çocuğuyla dışarı çıkabildi. Ancak Abdul Sabir Kayamu evde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, eve girerek Abdul Sabir’i kurtardı. Anne ve çocukları, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Anne Sıdaka Kayamu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.