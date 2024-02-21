Aksaray’da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın kaçak silah ve uyuşturucu bulundurduğu istihbaratı elde etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen M.S. isimli şahsı takibe aldı. Yaklaşık 3 gün yapılan teknik ve fiziki takipten sonra jandarma tarafından adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adrese yönelik yapılan operasyonda M.S. yakalanarak gözaltına alınırken, gerçekleştirilen aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 17 adet tabanca fişeği ve 32 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken işlemlerinden sonra Aksaray Adliyesi’ne gönderildi.