Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: İHA
Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Aksaray'ı vuran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Aksaray merkez ve çevrelerinde aniden etkili olan şiddetli sağanak yerini ilerleyen saatlerde dolu yağışına bıraktı.

aw163464-02.jpg Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve montlarla zor anlar yaşadı.

aw163464-03.jpg

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıklarının aniden düştüğü Aksaray'da ara ara yağmur yağışının devam edeceği tahmin edilirken, AFAD ise meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

aw163464-04.jpgHava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

aw163464-05.jpg

Son Haberler
Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kırmızı saten elbiseyle yatak odası videosunu paylaştı Spor
Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kırmızı saten elbiseyle yatak odası videosunu paylaştı
Manchester United açıkladı. Liverpool maçı öncesi flaş Altay Bayındır gelişmesi Spor
Manchester United açıkladı. Liverpool maçı öncesi flaş Altay Bayındır gelişmesi
Flaş... Flaş... Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Gündem
Flaş... Flaş... Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
THY'nin İstanbul-Sinop seferleri iptal edildi Gündem
THY'nin İstanbul-Sinop seferleri iptal edildi
Fatih Terim yalanı patladı Spor
Fatih Terim yalanı patladı
Siber saldırganların yeni hedefi lojistik şirketleri Gündem
Siber saldırganların yeni hedefi lojistik şirketleri
Kocaeli'de kaçak sigara deposuna baskın Yerel Haberler
Kocaeli'de kaçak sigara deposuna baskın