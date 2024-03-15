Aksaray'ı sağanak ve dolu vurdu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aksaray merkez ve çevrelerinde aniden etkili olan şiddetli sağanak yerini ilerleyen saatlerde dolu yağışına bıraktı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve montlarla zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıklarının aniden düştüğü Aksaray'da ara ara yağmur yağışının devam edeceği tahmin edilirken, AFAD ise meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.