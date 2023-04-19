Akşener "AKP iktidarı bize bu sözü söyleyemez" dedi. “Hırkız diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sinop’ta vatandaşlara seslendi. Akşener, AKP iktidarının ettiği iftiralara dikkat çekerek, “Söylemedikleri bir şey var ‘hırkız’ diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız” ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sinop emekli şehri. Emekli maaşlarında 5500 alanı 7500 yaptılar, aslında asgari ücret olmalıydı. 6500 alan da 7500 lira oldu. Biz iktidara gelir gelmez o aradaki farkı da düzelteceğiz.

Birincisi bu. İkincisi 100 bin öğretmen ataması yapacağız bir ay içerisinde. 3600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz. 2020 ve ondan önce soru çalınarak mağdur olmuş KPSS mağdurlarının mağduriyetlerini gidereceğiz. Bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

Bedava olmaz, oylarınızı vereceksiniz. Ben de kimseyle pazarlık etmeden bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacağım. Biliyorsunuz sayın Mansur Yavaş’la sayın İmamoğlu’nun mutlaka bu sistemin içerisinde olmasını istemiştim. Dolasıyla bir masada problem oldu. Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu her ikisi geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili, yetkili Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na getirdik. El birliğiyle imzaladık.

Bir TV’ye gittim. TV’de dedi ki ilgili arkadaşımız, ‘Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki, dış güçler oturttu” dedi. Ben de dedim ki, beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Angaralıdır.

“HIRKIZ DİYEMİYORLAR”

Bu iki belediye başkanıyla beraber, hem bizler hem sayın Kılıçdaroğlu, haram yemeden sosyal devleti ortaya koyarak, kayırmadan, adaleti sağlayarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü sağlayarak, gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız. Sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız.

50 bin tane dedikodu yapıyorlar, iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Söylemedikleri bir şey var ‘hırkız’ diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız.

5-10-15 maaşlı danışman olmayacak. 801 milyon dolara Ankara’da bir park yaptılar. Kaç çocuğun KYK bursu ödenirdi. Kaç gencimize karşılıksız burs verilebilirdi? 16 milyar lira. Utanmaları yok. 3 AK Partili müteahhite verildi. Sizin çocuklarınız ağladı, çocuklarınız umutsuz, mutsuz. Bu harami düzeni beraber değiştireceğiz. Gençler her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz. CHP ve İyi Parti’yi göreceksiniz. CHP’ye oy verenler versinler tabii ben İYİ Parti’ye de oy istiyorum. Birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye’ye getireceği refahı, hakça paylaşımı, sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini göreceksiniz. Ben size bir şeyi söyleyeyim mi aslında Recep Bey’i de kurtaracağız. Adamcağız bir haftada 36 bin imza atmak zorunda. Onun için her şey yanlış.

Onun için 5-10-15 maaş alan, yan gelip yatan danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. Adalet sağlanacak ve hepsinden hesap sorulacak."