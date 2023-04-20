Akşener kamu mühendislerine söz verdi: 25 gün sonra haksızlıklar son bulacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kamu mühendislerinin mali ve özlük haklarındaki sıkıntılara ilişkin, "Sadece 25 gün sonra tüm bu haksızlıklar son bulacak! Herkes eğitiminin, emeğinin ve mesleğinin hakkına kavuşacak!" ifadelerini kullandı.

Akşener kamu mühendislerine söz verdi: 25 gün sonra haksızlıklar son bulacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kamu mühendislerinin mali ve özlük haklarındaki sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sadece 25 gün sonra tüm bu haksızlıklar son bulacak!” dedi.

Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“HERKES EĞİTİMİNİN, EMEĞİNİN VE MESLEĞİNİN HAKKINA KAVUŞACAK”

“Ne yazık ki kamuda çalışan mühendislerimiz de ülkemizde mesleğinin hakkını alamayanlar arasında... Ama sadece 25 gün sonra tüm bu haksızlıklar son bulacak! Herkes eğitiminin, emeğinin ve mesleğinin hakkına kavuşacak! Ve işte o zaman; Türkiye tarih yazacak.”

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