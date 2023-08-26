Akşener: Erdoğan'dan daha fazla oy alabilecek iki adayın yolunu kapatanlara engel olamadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar Kocatepe'de partililere seslendi. Akşener, seçim sonrası muhasebe yaptıklarını belirterek iktidara ve muhalefete sert mesajlar gönderdi.

İsim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı işaret eden Akşener, “Önleri kesilmek istendiğinde yanlarında durdum, her türlü hakareti göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.” Dedi.

“ALLAH ŞAHİDİM Kİ EN YAPTIYSAM SEÇİMİ KAZABİLMEK İÇİN YAPTIM”

Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş hakkında söylediği sözlerin tamamı şu şekilde:

“2023 seçimlerine girerken, sayın Erdoğan karşısında kazanacak 2 isim çıkardık. 20 sene sonra ilk kez sayın Erdoğan’a karşı belirli bir şeklide üstün olan 2 adayımız oldu. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Yaptığımız ziyaretlerde milletimizin açıkça söyledikleri de bunda etkili oldu. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye kendi adaylığımdan feragat ettim. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu yüzden yüce Türk milletinden ve sizlerin özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Ama onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Önleri kesilmek istendiğinde yanlarında durdum, her türlü hakareti göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.

Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum. Allah şahidim ki en yaptıysam seçimi kazabilmek için yaptım. Ne yaptıysam bugün hepsinin arkasındayım. Keşke herkes bizler kadar fedakar olabilseydi ama maalesef olamadılar."

NE OLMUŞTU

Akşener 3 Mart’ta yaptığı konuşmasında İmamoğlu ve Yavaş’a “Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz gayretlerinizi gördü yanınızda durdu. Bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyoruz” sözleriyle adaylık çağrısında bulunmuştu.