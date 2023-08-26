Akşener: Erdoğan'dan daha fazla oy alabilecek iki adayın yolunu kapatanlara engel olamadım

İYİ Parti lideri Meral Akşener Afyonkarahisar’da yaptığı konuşmasında isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı işaret ederek “Önleri kesilmek istendiğinde yanlarında durdum ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım” dedi.

Akşener: Erdoğan'dan daha fazla oy alabilecek iki adayın yolunu kapatanlara engel olamadım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar Kocatepe'de partililere seslendi. Akşener, seçim sonrası muhasebe yaptıklarını belirterek iktidara ve muhalefete sert mesajlar gönderdi.

İsim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı işaret eden Akşener, “Önleri kesilmek istendiğinde yanlarında durdum, her türlü hakareti göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.” Dedi.

“ALLAH ŞAHİDİM Kİ EN YAPTIYSAM SEÇİMİ KAZABİLMEK İÇİN YAPTIM”

Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş hakkında söylediği sözlerin tamamı şu şekilde:

“2023 seçimlerine girerken, sayın Erdoğan karşısında kazanacak 2 isim çıkardık. 20 sene sonra ilk kez sayın Erdoğan’a karşı belirli bir şeklide üstün olan 2 adayımız oldu. Bu iki arkadaşımızın rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. Yaptığımız ziyaretlerde milletimizin açıkça söyledikleri de bunda etkili oldu. Samimiyetimden şüphe duyulmasın diye kendi adaylığımdan feragat ettim. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu yüzden yüce Türk milletinden ve sizlerin özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Ama onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Önleri kesilmek istendiğinde yanlarında durdum, her türlü hakareti göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.

Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum. Allah şahidim ki en yaptıysam seçimi kazabilmek için yaptım. Ne yaptıysam bugün hepsinin arkasındayım. Keşke herkes bizler kadar fedakar olabilseydi ama maalesef olamadılar."

whatsapp-image-2023-08-26-at-15-16-07.jpg

NE OLMUŞTU

Akşener 3 Mart’ta yaptığı konuşmasında İmamoğlu ve Yavaş’a “Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz gayretlerinizi gördü yanınızda durdu. Bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyoruz” sözleriyle adaylık çağrısında bulunmuştu.

sn-aksener-basin-aciklamasi-3-mart-2023-1-scaled.jpg

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Tarihin en garip silahlı soygun girişimi Güncel
Tarihin en garip silahlı soygun girişimi
Manchester United öldü öldü dirildi. Nottingham'ı mağlup etti Spor
Manchester United öldü öldü dirildi. Nottingham'ı mağlup etti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Remzi Çayır 'Türkiye yoksullukta, adaletsizlikte, umutsuzlukta patladı' Siyaset
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Remzi Çayır 'Türkiye yoksullukta, adaletsizlikte, umutsuzlukta patladı'
AKP'li Savcı Sayan fahiş fiyatların enflasyonla ilgili olmadığını savundu Güncel
AKP'li Savcı Sayan fahiş fiyatların enflasyonla ilgili olmadığını savundu
Şikayetçi olduğu şahsı öldürdü Güncel
Şikayetçi olduğu şahsı öldürdü
Arsenal üç puanı elinden kaçırdı Spor
Arsenal üç puanı elinden kaçırdı
Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı Güncel
Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı