Akşener’in ayrı ayrı seçime girelim çağrısına Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a İYİ Parti liderinin 26 Ağustos'taki açıklamaları hatırlatıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Her parti seçime kendisi girsin" çağrısı da sorulan Erdoğan, "Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAK'I OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Erdoğan'a "Akşener’in yaptığı çağrıyı ve millet ittifakının dağılmasını nasıl yorumlarsınız?" sorusu soruldu.

Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Bizim Cumhur İttifakı olarak oturmuş bir yapımız var. Bu oturmuş yapıyla biz yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye genelinde 81 vilayetin 81'inde de en ideal adaylarımızı inşallah bulup, bunlarla beraber yola devam etmek. Her şeyden önce İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizi, deprem darbesi yemiş olan 11 vilayetimizi, hepsini masaya yatırıp buralarda güzel bir çıkış sağlamak ve bu çıkışla beraber de 31 Mart seçimlerinde hedeflerimize ulaşmayı Cumhur İttifakı olarak belirledik.

Yerel seçimlere dair Cumhur İttifakı olarak istişarelerle yol alıyoruz. Anladığım kadarıyla onların bir istişare zemini bile yok. Biri işbirliğinden diğeri ayrılıktan söz ediyor. Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil. Geride bıraktığımız seçimde masaya bir oturan, bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük. Seçim yaklaştıkça aynı manzaraları göreceğimizden milletimizin şüphesi olmamalı. Kimlere ne sözler verildi, kiminle hangi pazarlıklar yapıldı bunların bir kısmı ortaya saçıldı, bir kısmı da ilerleyen günlerde ortaya dökülecektir. Yerel seçimde de kimlere neler verileceğini, hangi kavgaların çıkacağını yenilgilerinin sonunda öğreniriz."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak "Buradan, tüm siyasi partilere de açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin, hep birlikte vatandaşlarımızın, siyasi tercihlerini, ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin hep birlikte Türk siyasetinin bugün içinde bulunduğu ve milletimizin aleyhine çalışan, siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim ve milletimize hizmet için yarışalım" demişti.