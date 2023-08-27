İYİ Parti İmamoğlu ve Yavaş’a karşı aday çıkaracak mı? Akşener açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde İmamoğlu ve Yavaş’a karşı aday çıkarıp çıkarmayacaklarını açıkladı. Yerel seçime ittifak çatısı altında girmeyeceklerini açıklayan Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’a karşı aday çıkarma kararının günü geldiğinde alınacağını söyledi.

İYİ Parti İmamoğlu ve Yavaş’a karşı aday çıkaracak mı? Akşener açıkladı

Afyonkarahisar’da tüm siyasi partilere yerel seçime ayrı ayrı girme çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çağrının ardından ardından medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Akşener, İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya yanıt verdi.

halktv.com.tr'den Ercan Dalgıç'ın haberine göre, Akşener, "Ben bütün partilere ayrı ayrı girmemiz açısından bir teklifte bulundum. Ama nereye doğru gider, nereye evrilir, onu bilmiyorum. Biz her yerde tek başına girecekmişiz gibi çalışma yapıyoruz. Ama bir şey daha söyledim, yerelde teşkilatlar birbiriyle bir çalışma yapabilirler. Onlar gelir, eder, ona bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Ama şöyle bir durum var, ucuz etin yahnisi lezzetsiz oluyormuş" ifadelerini kullandı.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş için şunları söyledi: "Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak, onlara günü geldiğinde bakılır ama arkadaşlarımız istedi, aday oldular, çıkarıldığı takdirde de yani bizim aday gösterdiğimiz kişi ne üzerinden konuşacak? Proje üzerinden konuşacak. Yani biz ‘vay efendim bunlar ocudur, şucudur’ demiyoruz, demeyeceğiz."

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı da sorulan Akşener, "O konuyu konuştuk zaten. Zaman zaman oluyor böyle çağrılar. Bugün de benim bir çağrım oldu Sayın Bahçeli'ye yalnız girmek üzere, adaylarını ayrı hür, bağımsız şekilde…Bakalım o ona ne diyecek. Umarım Semih Yalçın küfür etmez" cevabını verdi.

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