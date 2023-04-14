Akşener: Bana da Kılıçdaroğlu'na da her şeyi dediler hırsız diyemediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri öncesi Bolu kent meydanında vatandaşlara seslendi.

"Bana da Kılıçdaroğlu'na da her şeyi dediler hırsız diyemediler" ifadelerini kullanan Akşener, "Dolayısıyla bütün iftiralara, linçlere, hakaretlere rağmen ayakta kaldık. Niye ayakta kaldık? Harama el uzatmadığımız için, size inandığımız için." dedi

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

"Para karşılığı biliyorum, çoluğunu çocuğunu bir noktaya getirebilmek için organlarını satanlar var bu ülkede. 15 Mayıs sabahı bunların hepsini kaldıracağız. Düşmanlıkla elleri kolları bağlanan belediyelerimizin daha rahat iş yapmasını sağlayacağız. İşsiz gençlerimizin iş bulmasını sağlayacağız. Emeklilerimizin maaşını asgari ücret kadar yapacağız. Asgari ücreti açlık sınırından yukarı çıkaracağız.



Cumhuriyete düşmanlıklarının getirdiği nokta nedir? Yani Cumhuriyetle, Cumhuriyetin kurucularıyla yaptıkları kavganın Türkiye'yi getirdiği yer nedir? Size söyleyeyim; gelinen noktada bayrağın renginden rahatsız olanlar, federasyon isteyenler, kadın haklarını kabul etmedikleri gibi bırakın İstanbul Sözleşmesi'ni, 6284 sayılı yasanın dahi kalkmasını isteyen kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmesinler diyen bir zihniyetle yol yürüyenler bize akıl öğretiyor akıl. Cumhuriyet kurucularına 2 ayyaş diyenler düştüğünüz durumu görüyor musunuz?

Bizlere müslümanlık dersi verenlerin öncelikle kul hakkına uzatanlardan olması da ap ayrı bir çelişkidir.

Şimdi 200 lirayla bir kıyma alamayanlar, mutfağının bir haftalık ihtiyacını karşılayacak.

Seçilir seçilmez 100 bin öğretmen atayacağız. KPSS mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz.

Sizden bir ricam var. Üç yıldır esnaf geziyorum. Bu dükkanların içinde hiçbir zaman kendi partimi övmedim, başkalarını yermedim. İYİ Parti'ye oylarınızı istiyorum. Ve 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum.

Başbakan Meral diyorsunuz ya... Ben sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum."