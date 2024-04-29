Turistin aç kediyle imtihanı sosyal medyada viral oldu

Türkiye'yi ziyaret eden bir turistin kahvaltı masasında sokak kedisiyle girdiği eğlenceli mücadele, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kahvaltı masasına yaklaşan sokak kedisi, turistin itirazlarına rağmen direnmekte kararlıydı. Tabaktaki salamı gözüne kestiren kedi, kendisini engellemeye çalışan turiste rağmen atik bir pati hamlesiyle salamı ağzına attı. Bu beklenmedik ve komik anlar, masadakileri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada hızla yayılan bu video, kullanıcıların ilgisini çekti ve birçok kişi yorum yağmuruna tutuldu.