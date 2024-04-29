Turistin aç kediyle imtihanı sosyal medyada viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Turistin aç kediyle imtihanı sosyal medyada viral oldu
Türkiye'ye gelen turistin kahvaltı masasında sokak kedisiyle verdiği mücadele izleyenleri güldürdü.

Türkiye'yi ziyaret eden bir turistin kahvaltı masasında sokak kedisiyle girdiği eğlenceli mücadele, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kahvaltı masasına yaklaşan sokak kedisi, turistin itirazlarına rağmen direnmekte kararlıydı. Tabaktaki salamı gözüne kestiren kedi, kendisini engellemeye çalışan turiste rağmen atik bir pati hamlesiyle salamı ağzına attı. Bu beklenmedik ve komik anlar, masadakileri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada hızla yayılan bu video, kullanıcıların ilgisini çekti ve birçok kişi yorum yağmuruna tutuldu.

Son Haberler
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı Video
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi Video
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi Video
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor Spor
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Medine'yi sel aldı Video
Medine'yi sel aldı
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu Yerel Haberler
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu Video
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu