Akşener hem iktidara hem muhalefete yüklendi. 'Üzgünüm o rahatlarını bozacağım'

Ahmet Enes Angın Karadeniz / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Artvin’i ziyaret etti. Artvin’de milletvekilleri ve partililer ile iftarda buluşan Akşener, belediye başkan adaylarını tanıttıktan sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN ELİNDE BELGE SAVCI HAREKETE GEÇMİYOR"

“Türkiye’de çok enteresan bir tahterevalli düzeni olmuş” diyen Akşener, acayip işler döndüğünü belirterek, “Herkes elinde belgeler ile dolaşıyor. Tek bir savcı harekete geçmiyor. AK Parti belediyelerinde de benzer işler var. CHP belediyelerinde de benzer işler var. Herkes sallaya sallaya geziyor. Utanma bitmiş, rezil olmak bitmiş, vatandaşın helal parasını size harcamak yerine birilerinin cebine koyulmuş ama bunları bugün ifşa ediyorlar. Ama utanan yok. Çünkü hiçbir şey ayıp değil; hırsızlık ayıp değil, kayırma ayıp değil, liyakate dikkat etmemek ayıp değil ve çalmayana, çaldırmayana ahmak muamelesi yapılan bir ülkedeyiz” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Artvinlinin parasının Artvinliye harcanması için; İYİ Partili kardeşlerimden dün 1 çalıştıysanız bugün 10 çalışmanızı rica ediyorum. Böyle bir iddia ki Demirhan Başkan’ı seçmelisiniz, seçtirmelisiniz. Hakkım varsa helal etmem. Tekrar söylüyorum; dürüstlüğü sebebi ile aforoz edilen bir kardeşimizi seçmek boynumuzun borcudur” İfadelerini kullandı.

"İKİ TARAFIN DA ÇOK RAHATI VARMIŞ BİZ RAHATI BOZMUŞUZ"

İYİ Parti kurulurken bir söz verdiklerini hatırlatan Akşener, “Verdiğimiz sözü tuttuk. Milletimizin sesi olacağız dedik. Milletimizin dertlerinin çaresini bulup iktidarın bunları yapmasını sağlayacağız dedik. Bu çerçevede bir yol yürüdük. Bu ucube sistem bizi ittifaklara mecbur bıraktı. Meğerse iki tarafın da çok rahatı varmış. Biz rahatı bozmuşuz” ifadelerini kullandı.

"1946’LARA TEKRAR DÖNÜLDÜ"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP’ye bir teklifte bulunduklarını söyleyen Akşener, “Seçimlere birlikte girelim ve İstanbul ile Ankara’yı alalım. Bu ucube sistemden kurtulabiliriz. Artvin’in 2 milletvekili var. Birisi muhalif, birisi iktidarın. Buraya yazıyorum; milletvekillerin kıymet-i harbiyesi sıfır. Milletvekillerinin telefonlarına bırak bakanı, müsteşarlar çıkmıyor. Türkiye bir bürokrat devleti oldu. O çok bağırıp çağırdıkları 1946’lara yeniden geri dönüldü. Tek kişinin 2 dudağı arasına her şey sıkıştırıldı” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL’U ALARAK TÜRKİYE’Yİ ALAMIYORMUŞUZ VE BU İŞTEN HERKES MEMNUNMUŞ"

Akşener, “Şöyle bir kavga var; o rahat kısmı buymuş meğerse. Buraya verirsen ‘Laiklik elden gider’, diğer tarafa oy verirseniz ‘Din elden gider’ derken çırak çıkan Artvinli. Sizin dertlerinizin konuşulmadığı seçimler yaşandı. Biz bunu ortadan kaldırmak amaçlı ittifak teklif ettik. Arkadaşlarıma dedim ki; İYİ Parti kazanacak ancak Türkiye kaybedecek ise İYİ Parti’nin kaybetmesini kabul edin. Birinci önceliğimiz Türkiye ve Türk Milleti. Biz 19 ilçe 4 belde belediyesi ile seçimi bitirdik. Hiç pişmanlık duymadık. 2023 seçiminde anladım bu tahterevalli çok rahatmış. 2021 Eylül ayında 5 arkadaşımla birlikte Sn Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim. Kendisine dedim ki; İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları’ndan birisin aday edecekseniz biz varız. İkisini de aday etmeyecekseniz her iki arkadaşımızı da uyarın. Seçmeni taraftar haline getiriyorlar dedim. Beni kimse duymadı. Bunun neticesinde arkadaşlara Anadolu’yu gezdiler popüler oldular. İç Anadolu; Mansur Bey dedi. Batı bölgeleri; Ekrem Bey dedi. Masalar kuruldu 2023 seçimlerine giderken ben de milletin sesini söyleyeyim derken 2 arkadaşı önerdim ve anket yaptıralım dedim, olmadı. İstanbul’u alarak Türkiye’yi alamıyormuşuz ve bu işten herkes memnunmuş. Siz kaybettiniz bu ucube sistem içerisinde nefes alamayan gençler kaybetti. Keşke bütün suç bende olsaydı kola kutusu, ceket denilen bir sistemde %60 ile alınacak denilen bir sistemde düşünün 9,67 aldık. 51 ile Sn Kılıçdaroğlu bize rağmen kazanması gerekiyordu. Bu seçimde biz anladık ki; seçmenin sesini duyurma konusunda biz gereğini yapmak mecburiyetiz” ifadelerini kullandı.

"O RAHATLARI BOZACAĞIM"

“Partimizi millet kurdurdu; milletin sesini duyurmak amacıyla kuruldu” diyen Akşener, “Pek çok iftiralar atıldı ve gördük ki; yoldaş ile candaş arasında hiçbir fark yokmuş. Adamcılık konusunda hiçbir fark yokmuş. Dediğini yaptırmak konusunda hiçbir fark yokmuş. Daha vahimi; yolsuzluk konusunda da herkes memnunmuş. Kimse kimseden rahatsız değilmiş, herkes rahatmış. Üzgünüm o rahatları bozacağım” ifadelerini kullandı.