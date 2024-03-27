Akşener Erdoğan'a seslendi. ‘Suriyeliye Afgana para buluyorsun da emekliye mi bulamıyorsun’

Yağmur Yasemen Tuğlacı - Isparta / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Isparta’daydı. Isparta genelinde il ve ilçelerde esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek için burada bulunan Akşener, ziyaret sırasında esnafı ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Yerel seçimlerde partisine ve belediye başkan adaylarına destek istedi.

Akşener’in konuşmasındaki satır başları şöyle;

Az önce adayımız nasıl bir belediye başkanı olacağını söyledi. Herhangi bir partiyi, herhangi bir adayı önüne alıp onlara; hakaret etmedi, iftira etmedi ya da kötülemedi. Kendisini ne yapacağını söyledi. Isparta’ya aşk duyan, onun için kalbi çarpan bir insan olduğunu gördük. İyi ki aday olmuşsunuz, iyi ki siz seçileceksiniz. Ben tam 3 yıl boyunca esnaf gezdim. Bizim partimizin kuruluş amacı; gencin sesini duymak, yaşlının ne düşündüğünü anlamak. İl Başkanımıza göre 350bin ton elmanın depolarda kaldığını bir Isparta’da o elmaların nasıl satılıp çiftçimizin nasıl para kazanabileceğini bizzat öğrenmek amaçlı; Şırnak-Hakkâri başladık, Ağrı-Edirne’ye kadar devam ettik. Benim 3 yıl boyunca gezdiğim ve o kadar şey öğrendim ki siyasete girecek kişilere elimde imkân olsa esnaf gezmeyi en az 1 yıl ve adam gibi dinlemeyi kanun çıkarır şart koşarım. O kadar çok bilgi edindim.

"ONLARDAN AÇLIĞI ÖĞRENDİM"

Neler öğrendim? Mesela 87 puan almış çocuğunun mülakatta elendiğini ancak buna karşılık 73 puan almış arkadaşının atandığı bir mülakat sisteminden ağlayan gençler, ağlana anne ve babalar gördüm. Eczanelerin veresiye defteri olduğunu öğrendim. Ağrı’da bir eczaneden başladık ve şimdi gittiğim her yerde soruyorum. Eczanelerin veresiye defteri var bu ülkede. Esnaf dükkanlarında; Güneydoğu’da, İç Anadolu’da özelleştirilen elektrik şirketlerinin çiftçimize nasıl zulüm ettiğini öğrendim. Bu akşam ne yemek pişireceğini kara kara düşünen emekli kocası olan kadınlar gördüm, onlardan açlığı öğrendim. Dikkat edin bütün siyasi partilerin genel başkanları ya salonlarda ya da mitinglerde şu şekilde konuşup, uzaktan nutuk atıp gidiyor. Ben tekrar ilçe ilçe geziyorum. İlçelerde tekrar esnaflarımızla bir arada oluyorum. Orada bana kızan insanlar da oluyor. Beni seven insanlar da oluyor ama milletimizin içinde olmak bir siyasetçi için ne kadar öğretici ne kadar önemli olduğunu öğrendim.

"İKİNCİ BİR DEMİREL VAKASINI BURADA YAŞAYALIM"

Bu ucube sistemin getirdiği tek adam sisteminden dolayı çok rahat bir hayat var. Isparta özelinden konuşalım; birisi parmağını sallıyordur. Oyu bölerseniz AK Parti gelir. Ya da öbürü parmağını sallıyordur; oyunuzu bölerseniz orada CHP gelir. Ben de diyorum ki oylarınızı toparlayın getirin Ahmet Tural gelsin. Herkes ile birlikte beraber ikinci bir Demirel Vakasını burada yaşayalım. Rahmetlinin izinden yol yürüyen bir kardeşimizi ve hiçbir parti mensubuna ayrımcılık yapmayan, Isparta’ya hizmet edecek olan, Isparta’nın derdi için gidip bir bakanın kapsının önüne sandalyeyi koyup çözünceye kadar oradan kalkmayacak birisin seçin diyorum.

CEBİNİZDEN KURUŞ ÇIKMADAN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPABİLECEK

Isparta’nın merkezinin hizmet sektörü ile meşgul olduğunu; askerin veya öğrencinin herhangi bir sebeple kenara çekilmesi halinde Isparta yandı, yıkıldı. Isparta’nın parasını Ispartalıya harcanması gereken, Ispartalıya yatırım çekilmesi gereken, buraya fabrikalar açılmasının sağlanması gerekiyor. İstihdam için gençler adına buna ihtiyaç var. İkincisi kentsel dönüşüm; kentsel dönüşüme ihtiyaç var ancak insanlar onun parasını ödeyecek imkana sahip değil. Bulmuş, problemi çözmüş sizden bir kuruş çıkmadan kentsel dönüşüm yapabileceğini söyledi.

"GENÇLERİN UMUDUNU YERE YIKMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

3 Konuyu her konuşmamda dile getirdim. Nedir onlar? Birincisi; emekliler. Ey emekli kardeşlerim. 10.000₺ emekli maaşı alan bir aile açtır. Buradan Sn Erdoğan’a sesleniyorum. Tam 1 aydır sesleniyorum. 7 bin TL bayram ikramiyesi vereceksin. 11 bin TL seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Suriyelilere para buluyorsunuz, Afganlara para buluyorsunuz emeklilere mi para bulamıyorsunuz? İkinci konumuz öğretmenler. Bütün siyasi partiler 2023’te seçime giderken 100.000 öğretmen tayin edeceğiz dedi. Seçim bitti unutuldu. 100.000 öğretmeni tayin edeceksin; çünkü bu öğretmen kardeşlerimi açtığın okullardan mezun olmasını sağlayan sensin. Annelerin babaların rızkından keserek çocuklarını okutmalarına bu okulları açarak vesile olan sensin. Plan program yapmadan yeteri kadar öğretmen yetiştirmek yerine her bir okulda öğretmen yetiştirirsen olmaz. Mülakata hayır. 7’den 77’ye mülakat konusunu yine 2023’te bırakacağız dendi, hepimiz söyledik. Mülakata devam. Mülakat öyle bir iğrenç durum ki; torpilin dibi. İmtihanların, yapılan sınavların içine tüküren bir sistem. Bu gençlerin umudunu yere yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bu mülakat meselesini söz veriyorum çözdüreceğim.

"ISPARTA’YI TÜRKİYE’NİN İNCİSİ DAHA SONRA DA DÜNYANIN İNCİSİ YAPACAKSIN"

Isparta’yı bir turizm merkezi yapacaksın. Lavantayı kaçırdınız. Gül üzerinden, gül yağı üzerinden, gülcülük üzerinden ve kültür festivalleri gibi, sanat festivalleri gibi pek çok konuyu hayata geçireceksin ki buradaki hizmet sektörü yeniden ayağa kalksın. Isparta’yı Türkiye’nin incisi daha sonra da dünyanın incisi yapacaksın.