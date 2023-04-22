Akşener'den 23 Nisan mesajı: Milletimiz bir kez daha iradesine sahip çıkacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından bir video paylaştı.

Akşener'den 23 Nisan mesajı: Milletimiz bir kez daha iradesine sahip çıkacak

(ANKA) Akşener, TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir video paylaştı. Akşener, videoda milletimizin inancı ve kararlılığıyla birlikte kendi iradesine sahip çıkacağını vurguladı ve tarih yazacaklarını belirtti.

Videoda, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaşananlar ve çocukların Meclis'e gelme sebepleri de anlatıldı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından; "1920'den 2023'e uzanan inancımız ve kararlılığımızla; milletimiz, bir kez daha kendi iradesine sahip çıkacak ve hep birlikte tarih yazacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" notuyla bir video paylaştı.

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Akşener, videoya; "1920'den 2023'e uzanan inancımız ve kararlılığımızla; Milletimiz, bir kez daha kendi iradesine sahip çıkacak ve hep birlikte tarih yazacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Var ol çocuk" notunu düştü.

"MİLLETİN İRADESİ ARKAMIZDA OLDUKÇA BU SANDALYELER BOŞ KALMAZ"

Video; 1920'de Ankara'da ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin, diğer vekillerin Meclis'in açılışına yetişemeyeceği üzerine yaptığı konuşmada, milletvekillerinden birinin; "İmkanlar kafi olmasa da Meclis'imizde boş sandalye yakışık almaz.

Lakin, endişeye mahal yok. Milletin iradesi arkamızda oldukça bu sandalyeler de boş kalmaz ve hayırlısıyla bugün tarih yazacağız" sözlerini duyan küçük bir çocukla başladı.23 Nisan 1920 tarihinde, parlamento geleneklerine göre en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey'in; Meclis'in ilk toplantısında yaptığı açılış konuşmayla devam eden video, büyük bir kalabalık halinde Meclis'e giren çocuklarla devam etti.

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"MİLLETİMİZLE TARİH YAZMAYA GELDİK"

Videoda, çocukların neden Meclis'e geldiğini soran vekillere, her bir çocuk ayrı ayrı; "Meclis'imize sahip çıkmaya geldik. Vatanımıza sahip çıkmaya geldik. İstiklalimizi kurtarmaya geldik. Egemenliği savunmaya geldik" cevaplarını verdi.

Ardından tüm çocukların hep bir ağızdan söylediği; "Milletimizle tarih yazmaya geldik" sözüne yer verildi.Video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk konuşmasını gerçekleştirmeden önce bir kız çocuğunun başını okşayarak; "Var ol çocuk, var ol" söyleminin ardından; "23 Nisan 1920'de hep birlikte yola çıkan milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" sözleriyle sona erdi.

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