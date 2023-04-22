Meral Akşener ekonomiyi yönetecek ismi açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale mitinginde konuştu.

Akşener, konuştuğu sırada yanında bulunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz için “İnşallah ekonomimizi yönetecek” dedi.

Yılmaz’ın Amerika’da okuduğunu ve ülkede uzun yıllar bulunduğunu belirten Akşener, buna rağmen ABD vatandaşlığı almadığını söyledi.

BİLGE YILMAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başladı. 2021 yılında Türkiye'ye döndü, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı'na atandı.