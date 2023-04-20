Akşener'den AKP ilçe binasına saldırıyla ilgili geçmiş olsun mesajı

AKP'nin Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, saldırıyı kınadıklarını belirterek, saldırganların en kısa sürede yakalanmasını ümit ettiklerini söyledi.

Saldırı ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayınlayan Akşener; "Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tüm Ak Parti teşkilatlarına geçmiş olsun." ifadelerini kullandı..

İşte o paylaşım: