Soylu Akşener’i hedef gösterdi. İYİ Parti ve AKP binalarına yapılan saldırıları karşılaştırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Soylu, geçtiğimiz haftalarda Millet İttifakı'nın bileşenleri CHP ve İYİ Parti'nin il başkanlıkları ile bazı seçim bürolarına yönelik saldırı girişimlerinin ardından dün gece saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de AKP'nin seçim bürosuna yönelik yapılan saldırı girişimini karşılaştırdı.

Bakan Soylu, "İYİ Parti'nin saldırı olarak nitelediği olayda deliller var, delillerin tek bir tarafı yok. Tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunursanız herkesi ilgilendiren, itham eden sonuçlarla karşı karşıya kalınır. İYİ Parti'nin başkanı çıktı, 'Ben buraya koruma almadan geldim' dedi. Herkes korumasız geziyor zaten. Tüm toplumu germeye çalışılan süreç yaşandı. Başka bir hale taşındı olay" ifadeleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜCÜ AÇIKLAMALAR OLURSA OLAYLAR YÜKSELİR"

"Biz bunları seçim olayları olarak değerlendiririz. Bunu siyaset yükseltmez. Bahçelievler'deki saldırı sonrası sağ duyulu açıklama yapıldı. Kan davasına dönüştürücü açıklamalar olursa olay yükselir. Dünyanın her yerinde böyle olaylar oluyor. Dün akşamki olay son dönemlerdeki karşı karşıya kaldığımız organize suç örgütlerinin yaptığı olaylardan. Buna benzer bir olay olarak görüyorum. Kasklı olur, elinde silah olursa birileri tarafından yaptırılmış olay olabilir. Meselenin her türlü boyutuna bakmak lazım. Hem İstanbul Emniyeti, hem savcılık işin peşinde' dedi. 2021 ve 2022'de faili meçhul yoktur. Bütün cinayetler çözülmüştür. Polis ve jandarma teşkilatının geldiği nokta üst düzeydedir.

"TANSİYONUN BELLİ BİR SEVİYEDE İLERLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Deprem sonrası seçim sürecine girdiğimiz için tansiyon çok yüksek seviyede ilerlemiyordu. Ta ki İYİ Parti'ye isabet eden mermi olayına kadar. Tansiyonun belli bir seviyede ilerleyeceğini düşünüyoruz. Güvenlik birimlerimiz 8 bölgeye gittiler ve seçimler öncesi, seçim günü ve seçim sonrası için 3 ayrı tedbir alınacak. Gerekli tüm tedbirleri alan bir süreci yürütüyoruz. Seçimin huzurunu alt üst edecek birkaç asayiş olay dışında olayla karşılaşmış değiliz.