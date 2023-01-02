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Danıştay kararı hukuka uygun bulmuştu. Akşener’den İstanbul Sözleşmesi kararına tepki

Danıştay'ın Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını "hukuka uygun" buldu. Türkiye, resmen sözleşmeden çekilmiş oldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 22:16
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Akşener'den İstanbul Sözleşmesi tepkisi

Danıştay kararı hukuka uygun bulmuştu. Akşener’den İstanbul Sözleşmesi kararına tepki
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın aldığı karara tepki gösterdi.

Twitter'dan karara ilişkin haberi paylaşan Akşener "Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz. Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara 'sürtük' demek de 'hukuka uygun' muymuş?" ifadelerini kullandı.

AKŞENER, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARINI DANIŞTAY’A TAŞIMIŞTI

İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na karşı Mart 2021’de Danıştay'da dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin, öncelik ve ivedilikle davalı idarenin savunması alınmaksızın durdurulması talep edilmişti.

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