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Meral Akşener: Emeklinin ahını alan sandıkta hava alır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eğer asgari ücret, adı üstünde 'asgari' ücretse; o zaman nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor?" sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 08:44
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Meral Akşener: Emeklinin ahını alan sandıkta hava alır

Meral Akşener: Emeklinin ahını alan sandıkta hava alır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün emekli ve memur emeklileri için açıkladığı yüzde 25 zamma, vatandaş hakkı olanı istediği için tepki göstermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında  "Eğer asgari ücret, adı üstünde 'asgari' ücretse; o zaman nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor?" sözlerinin ardından Erdoğan'ın emekli zammını yüzde 30'a çektiği haberi geldi. Hakkı olanı alamayan vatandaş isyan etmeye devam ediyor.

Meral Akşener'in dünkü konuşması sosyal medyaya damga vurdu.

Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu gidişatın farkında olduğunu kaydeden Akşener, "Nereden mi biliyorum? Giderayak, 'seçimi kaybetsek de bu işte yokum' dediği işleri birer birer yapmaya başladı da oradan biliyorum. Evet, EYT düzenlemesinden bahsediyorum. Demek ki artık seçimi kaybedeceğini o da anladı, yavaş yavaş içselleştirmeye başladı. Ama yanlış anlaşılmasın. Biz bu durumdan ziyadesiyle memnunuz. Muhalefet korkağı bir iktidarın her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz.

Hatta önümüzdeki seçimlerden sonra hiç değilse insan içine çıkabilmeleri için, bundan sonra da bizi takip etmelerini kendilerine tavsiye ediyoruz. Bizim çözümlerimiz, projelerimiz miri maldır. Alsınlar kullansınlar. Yeter ki milletimize faydası olsun. Eğer asgari ücret, adı üstünde 'asgari' ücretse; o zaman nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor? Emeklilerimizi daha fazla yokluğa mahkum etmeyin. Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın.

Sayın Erdoğan; sen şimdiye kadar ne emeklilerimizin sesini, ne de bizim sesimizi duymadın. Daha doğrusu duymazdan geldin. Son günlerde ne hikmetse kulaklarında bir iyileşme gözlemlesek de artık çok geç. Çünkü artık sandık ufukta göründü. Son düzlükte çırpınsan da artık nafile. Hayırlısıyla çok yakında seni de emekli ediyoruz inşallah.

O yüzden sana tavsiyem; en azından o kaçınılmaz emeklilik günlerinde emekli vatandaşlarımızın arasında, 'Giderayak ben de size bu iyiliği yaptım' diyerek dolaşmak istiyorsan en düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkar. Sen yapmazsan İYİ Parti iktidarında biz yapacağız" dedi.

 

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