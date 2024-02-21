Akupunktur yararlı mı

Zafer Özer, akupunktur uzmanı olarak, "Akupunktur, kilo kontrolü için Türkiye'de ve dünyada son zamanlarda çok tercih edilen bir yöntemdir. Akupunktur sayesinde, tokluk hissi, susuzluk, metabolizma hızı, iştah ve yağ yakımı gibi faktörler olumlu yönde etkilenir ve obezite hastaları bu yöntemden memnun kalır" diyor.



Dr. Özer, "Akupunkturun tıbbi tanımı, 'vücuttaki özel noktaların uyarılmasıyla, genelde ciltten geçen bir iğne aracılığıyla ağrının azaltılması veya çeşitli sağlık sorunlarının tedavisine destek olan tamamlayıcı bir tıbbi uygulamadır'. Akupunktur uygulamaları teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitlenmiştir. Bu uygulamalarda iğneleme dışında moksa, elektro, lazer, manyetik, masaj ve sono akupunktur yöntemleri de kullanılmaktadır" şeklinde açıklıyor.



"AKAPUNKTUR BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİR"



Akupunkturda vücudun belirli noktalarına altın, gümüş veya çelik iğneler sokulur. Özer, bu konuda şunları söylüyor:

"İğneler sokulduğunda sinir uçları harekete geçer ve uyarı sinir yollarıyla omuriliğe, oradan da beyne ulaşır. Bu sonuçta vücudumuzda bazı kimyasal maddeler salgılanır ve bu maddeler kan yoluyla hastalıklı bölgeye giderek etki eder. Bu yöntem budur…”



Akupunktur tedavisinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edildiğini ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirten Özer, bu hastalıkların başında romatizmal hastalıklar, boyun kireçlenmesi, gonartroz, diz kireçlenmesi, bel ve boyun fıtığı, siyatik, tenisçi dirseği ve diğer tendinitler, baş ağrısı ve migren, periferal nöropati, trigeminal nevralji, yüzfelci gibi hastalıkların geldiğini söylüyor. Ayrıca, bazı nörolojik hastalıklarda da akupunkturun kullanıldığını ifade ediyor.



AKAPUNKTUR KİMLERE UYGULANMAZ?



Akupunkturun sadece eğitimli hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Zafer Özer, "Hekim, hastanın hastalığına göre belirlediği noktalara özel steril ve tek kullanımlık çelik iğneleri batırarak uygular. İğneler yaklaşık 20-40 dakika arasında vücutta tutulur. Hekim gerekli görürse kulaktan da aynı uygulamayı yapabilir. Hekim bazı hastalara kulaktaki belirli noktalara kalıcı iğne tedavisi de verebilir. Akupunktur, erken doğum gibi bazı komplikasyonlara neden olabileceği için hamile kadınlara, kalp pili olanlara, kanser tedavisi gören hastalara uygulanmaz. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalara ise kontrollü bir şekilde uygulanabilir" diye konuşuyor.