Kıyafeti ve dansı olay olan Selen Görgüzel sahnede bakın ne yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kıyafeti ve dansı olay olan Selen Görgüzel sahnede bakın ne yaşadı
Selen Görgüzel’in göğsünün aniden açılması olay oldu. Ünlü şarkıcının bu durumu fark etmemesi izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Sahnelerin cesur yıldızı Selen Görgüzel, göz alıcı tarzı ve sıra dışı dans performansıyla yine gündemde.

Geçtiğimiz ay estetik operasyonuyla yüzünü yenileyen ve sahnelere geri dönen Görgüzel, her performansıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra sanat dünyasına hızlı bir geri dönüş yapan Görgüzel, sahne aldığı her mekanda izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Sosyal medyada adından sıkça bahsettiren Görgüzel, bu kez sadece dikkat çekici giyim tarzıyla değil, sahnedeki etkileyici dansıyla da gündeme oturdu.

Gösterinin en çarpıcı anlarından biri, şarkıcının göğsünün aniden açılması oldu ve Görgüzel'in bu durumu fark etmemesi izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

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