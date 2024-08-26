Al Ahli Napoli'nin kalbini istedi

Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan'dan Al Ahli, yıldız golcü Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euro'yu geçen teklif yaptı.

ANLAŞAMADI

Napoli'nin 25 yaşındaki forvet oyuncusunu serbest bırakmaya hazır olduğu, ancak Nijeryalı yıldız ile Suudi Arabistan kulübü arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi.

Son olarak, Victor Osimhen'in Suudi kulübüyle anlaşma ihtimalinin düşük olduğu ve golcü oyuncunun diğer seçenekleri değerlendirmek istediği ifade edildi.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Victor Osimhen, kariyerinde çıktığı 223 maçta 114 gol atıp 28 asist yaptı.