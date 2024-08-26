Mourinho'nun Ali Koç'u şaşkınlığa boğan sözlerini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Kulaklarımız delik ya.

Ne duyarsak paylaşıyoruz.

Böylece ilk öğrenen sizler oluyorsunuz .

Genelde futbolda yaşanan olayların, perde arkasındaki gerçeklere tanıklık ediyorsunuz.

Bazen ise taraftı tarafsız herkesi ilgilendiren transferleri.

Bu konuda Ferdi Kadıoğlu bir numara.

28 Temmuz’da; ‘Ferdi Kadıoğlu’nun kaderi belli oldu’ başlıklı yazımda anlattıklarım aynen gerçekleşti.

Kahin miyim, neyim!

Kendimden korkar oldum..

Şöyle başlıyordu makalem:

Ferdi Kadıoğlu her gün transfer borsasının zirvesinde.

İngiliz kulüplerinin yanı sıra, Araplar ve İspanyollar da takipte.

Önce Arsenal durumunu sordu. Milli oyuncu anında onay verdi. 25 milyon Euro’luk teklifi Başkan Ali Koç geri çevirdi. Ardından Brighton nabız yokladı. 35’e kadar çıktı.

Koç yine "Olmaz" dedi.

KOÇ - ILICALI DUDAK UÇUKLATTI

Yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Ali Koç ile Acun Ilıcalı özel zirve yaptı. Kulüpte bir araya gelen ikili başarılı oyuncu için tüm seçenekleri ortaya koydu.

Ilıcalı, “Bana sorarsınız 100 milyon değerinde. Real, City, Bayern’de oynasaydı 250-300 isterlerdi” dedi.

Koç yardımcısına hak verdi. “Ama oraların değil bizim ligin durumuna göre değer belirleyelim..” karşılığını verdi.

Bu özel ve kritik görüşme bir saati aştı. Rakamlar havada uçuştu. Karar verildi: 57 milyon Euro…

Taliplilere bu rakam söylenecek. Pazarlıklarda 50’den aşağı inilmeyecek..

Niye 60 değil de, 57?

Bu tuhaf gelebilir.

Değil. Bu da bir pazarlama taktiği. Hani; 19.99 etiketleri gibi..

Şahsen kulaklarım çınladı!

Böyle transfer olursa, futbol tarihimizdeki tüm rekorlar alt üst olur. Sadece giden değil, gelenler içinden çıkmaz. Hatta iki üç ismi üst üste koysak anca.

Koç-Ilıcalı öyle durup dururken bu rakamı bulmadılar. Sonuçta para ile yatıp kalkan isimler.

İkinci konu demek ki, gerçekten ciddi manada alıcı var.

Bize anca hayırlı işler demek düşer. Ver 50-55 milyon Euro’yu al Ferdi’yi…’

Ve.. Milli oyuncu bonservis artı bonusları ile birlikte tam da bu rakamlara (53 milyon Euro) İngiltere’ye gitti.

Sadece bir örnek sevgili dostlar. Güzel insanlar.

Peki bu transfer için Mourinho neler demiş.

Gelin birlikte ona bakalım.

Portekizli hoca Başkan Koç, Acun Ilıcalı ve bir kaç profesyonel çalışan toplantıda.

Ee iki kişinin bildiği şey, SIR değildir.

Koç’un son sözlerini istediği Portekizli hoca bakın ne karşılık veriyor.

“.. Hiç uzatmayın. Ferdi’nin bizim ile geçirdiği her gün hatta saat zarar veriyor. Transferi yazılıp çiziliyor. Milli takım kampına gittim. Menacerler ortalıkta koşturuyor. Takım arkadaşları, ben, siz ve taraftarımız olumsuz etkileniyor. Beni Real Madrid arayıp çalışmak istese, aynı sıkıntı yaşanır. O yüzden derhal satın. Sonrasına birlikte bakarız. Bununla ilgili sadece A’değil Z’ye kadar alternatifimiz mevcut..”

Şaşkınlık kol geziyor. Enteresan cevap. Herkes için. Nasıl mı?

İşte böyle...

Biraz gerilere gittik.

Ne demişti, hayata gözlerini yuman Daum. Hatırlayalım.

İspanya’ya transferi gündeme gelen Nihat Kahveci için..

“Nihat’ı satan, şampiyonluğu da satar..”

Ne gündem olmuştu.

Vay anasını sayın seyirciler vay.

Bu kez Mourinho bambaşka bir bakış açısı kattı.

Koç ve ekibi şaşırdı kaldı. Bizler ve sizlerde.

Bazı sözler, fikirler zaman ve mekana göre değişiyor.

Empati yaptım. Mourinho yerinde olsam ne derdim diye..

Bir çok söylem mantıklı geldi. Emin olun Mourinho gibisi hiç aklımdan geçmedi.

Anladım ki, o yüzden ben asla O’nun gibi olamam.

Ben aslında ben değilim(!)

İşin ironisi bir yana, tarihi transferin önü, arkası, sonrası işte böyle.

Premier Lig'de Liverpool’u tutuyordum. Bıraktım. Artık Brighton tarafındayım. Bu kültür ve turizm kentinin takımına destek vereceğim.

İstikamet İngiltere.

Marş, marşşş