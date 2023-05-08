Al Hilal yıldızların peşinde. Messi için kesenin ağzını açacaklar

Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından ezeli rakibi Al Hilal, dünya yıldızlarının peşine düştü.

Al Hilal yıldızların peşinde. Messi için kesenin ağzını açacaklar

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

El Chiringuito'nun haberine göre; Messi, Al Hilal tarafından kendisine yapılan yıllık 400 milyon euro civarındaki teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.

ALBA VE BUSQUETS DE LİSTEDE
Haberde, Arap ekibinin Messi'nin Barcelona'da takım arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da kadrosuna katıp, 3 yıldızı yeniden aynı takımda buluşturmak istediği yazıldı.

VERRATTI'YE BÜYÜK TEKLİF
Ayrıca Fransız basınında yer alan haberde ise Al Hilal'in Messi'nin mevcut kulübü PSG'den takım arkadaşı Marco Verratti'yi de transfer etmek istediği ve İtalyan yıldıza oldukça büyük bir ücret önermeye hazırlandığı aktarıldı.

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