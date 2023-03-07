7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

A’la suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen A’la suresi 19 ayetten oluşmaktadır. A’la suresi Allah'ın "Yüce" anlamındaki adıyla başladığı için "el-A'lâ" denilmiştir. İşte A’la suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 15:26
Takip Et

A’la suresinin Türkçe anlamı nedir?

A’la suresinin Türkçe anlamı nedir?
+
Aa
-

A’la suresi Mekke'de inmiştir. A’la suresi 19 ayetten oluşmakta olup Allah'ın "Yüce" anlamındaki adıyla başladığı için "el-A'lâ" denilmiştir.

A’la suresi Mekke’de inen ilk sûrelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.

A'LA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Rabbinin yüce adını tesbih et.

2- Yaratıp düzene koyan O'dur.

3- Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.

4- Otlağı çıkaran,

5- Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O'dur.

6- Bundan böyle sana Kur'ân'ı okutacağız da unutmayacaksın.

7- Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.

8- Seni en kolay yola muvaffak kılacağız.

9- Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse.

10- Saygısı olan öğüt alacaktır.

11- Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

12- O ki, en büyük ateşe girecektir.

13- Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır.

14- Doğrusu felaha ermiştir, temizlenen,

15- Rabbinin adını anıp namaz kılan.

16- Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17- Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

18- Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,

19-İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.