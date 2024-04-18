Alabama'da hapishane mahkumlarının organları izinsiz alınıp satıldı

CNN televizyonunun haberine göre, Montgomery İlçe Çevre Mahkemesinde açılan davalara göre, Alabama Ceza İnfaz Kurumu ve Birmingham Alabama Üniversitesi (UAB), organları izinsiz alınıp saklanan 5 mahkumun ailesi tarafından organ hırsızlığıyla suçlandı.

Mahkum ailelerinin avukatı, ölen mahkumlardan izinsiz olarak alınan organların, eğitim amaçlı kullanıldığını iddia etti.

HAPİSHANE STANDARTLARI VAHŞİ BATI GİBİ

Hapishane Standartları Uzmanı Lauren Brinkley-Rubinstein, cezaevlerinde mahkumların organlarının alınmasıyla ilgili "Yönetim yok. Burası vahşi, vahşi batı." ifadesini kullandı.

Eyaletteki hapishanelerde sağlık ve vefat gibi konularda yaşanan belirsizliğe dikkati çeken Brinkley-Rubinstein, ölen bir mahkumla ilgili kimin tasarruf hakkına sahip olması gerektiği konusunda "hiçbir standart ve denetimin" olmadığını vurguladı.

UAB YETKİLİLERİ KENDİLERİNİ SAVUNDU

UAB yetkilileri, hapishanelerde ölenlerle ilgili otopsi uygulamalarında, mahkum yakınlarına sormaksızın sadece Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'nden izin alındığını, iki kurum arasındaki anlaşmanın kendilerine bu yetkiyi tanıdığını iddia etti.

Birmingham Alabama Üniversitesinin açıklamasında, "Yetki formları, sadece otopsi için izin vermekle kalmıyor, son değerlendirme de dahil olmak üzere teşhis veya diğer testler için organ veya dokuların çıkarılmasına yönelik rızayı özellikle içeriyor." ifadesi yer aldı.

SADECE GARDİYANIN İMZASI YETERLİ

Alabama'daki köklü eğitim kurumu UAB ile Ceza İnfaz Kurumu arasında mahkumların organlarının kullanılmasına yönelik anlaşmanın, 2005'ten bu yana yürürlükte ve organların çıkarılması için sadece gardiyan konumundaki bir yetkilinin imzasının yeterli olduğu ortaya çıktı.

Ele geçirilen otopsi yetki formunda, bir gardiyanın imzasının bulunduğu ve "Teşhis veya diğer testler için söz konusu mahkumdan, organ veya dokuların alınmasını da içeren bir otopsi yapılmasına ve bunların nihai olarak imha edilmesine izin veriyorum." ifadesinin yer aldığı tespit edildi.

UAB'NİN GELİRİNİN %23'Ü OTOPSİSTAN

Mahkum yakınlarının açtığı dava dosyalarının birisinde, UAB'nin ilgili bölümünün, 2006'dan 2015'e kadar yıllık gelirinin yüzde 23'ünün infaz kurumlarında yapılan otopsilerden elde edildiği, Alabama Ceza İnfaz Dairesinin söz konusu üniversiteye otopsi başına 2 bin 200 dolar ve toksikoloji testi başına 100 dolar ödediği bilgilerine yer verildi.

ALABAMA HAPİSHANELERİ ÖLÜMCÜL VE ŞİDDETLİ

Kar amacı gütmeyen bir cezai adalet reformu savunuculuk grubu olan Alabama Appleseed Hukuk ve Adalet Merkezi'ne göre, 2023'te Alabama hapishanelerinde "rekor düzeyde (325) ölüm" bildirildi.

Ticari kazanç gözetmeyen Eşit Adalet Girişimi'nin raporuna göre de Alabama'nın erkek hapishaneleri, "ülkenin en ölümcül ceza infaz kurumları" arasında yer alırken, eyaletteki hapishanelerde 2019'da yaşanan cinayetlerin oranı, ulusal ortalamanın 7 katından fazla olarak kayıtlara geçti.

Toplamda 26 binden fazla mahkumun bulunduğu Alabama hapishaneleri hakkında şiddet ve cinsel istismarı önlemekteki başarısızlığı nedeniyle ABD Adalet Bakanlığınca da soruşturma yürütülüyor.