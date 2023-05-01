Alacağı cezayı araştırıp karısını öldürdü

Elazığ’da eşini boğazını kesip öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Şahsın, internetten 'Aldatan eşi öldürmenin cezası' gibi araştırmalar yaptığı tespit edildi.

Alacağı cezayı araştırıp karısını öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, 9 Haziran 2020’de saat 22.00 sıralarında Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelmişti.

Ali Alkılınç, boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelmiş, 112 sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp evin içine girmişti.

Ali Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi, bacağından bıçaklamış, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alkılınç'ın boğazını keserek öldürmüştü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına

alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Mahkeme sürecinde Ali Alkılınç'ın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan 'Şizofren nedir', 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'Aldatma mesajları' ve 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan sorgulamaların ardından Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü.
Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Alkılınç'a eşi

Aslıhan Alkılınç’ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Şule B.’yi de öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığı ihlalinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

aw881642-07-1.jpg

aw881642-06.jpg

aw881642-05.jpg

aw881642-04.jpg

aw881642-03.jpg

aw881642-02.jpg

aw881642-01.jpg

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu? Keşfet
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Demet Özdemir neden gündem oldu?
Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu 1 Mayıs’ı meydanlarda kutladı! “Oyuncu işçidir” Magazin
Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu 1 Mayıs’ı meydanlarda kutladı! “Oyuncu işçidir”
İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını 'Kabul edilemez' diyerek açıkladı Güncel
İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını 'Kabul edilemez' diyerek açıkladı
Erzincan'da 8 göçmen yakalandı Güncel
Erzincan'da 8 göçmen yakalandı
Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tatlısı tarifinin malzemeleri neler?
MİT'in Suriye'deki IŞİD operasyonunun detayları ortaya çıktı Güncel
MİT'in Suriye'deki IŞİD operasyonunun detayları ortaya çıktı
Gümüşhane’de heyelan. Karayolu ulaşıma kapatıldı Güncel
Gümüşhane’de heyelan. Karayolu ulaşıma kapatıldı