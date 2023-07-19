Alacak meselesinde silahlar çekildi

Ankara'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıslar arasında silahlar çekildi. olayda bir kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Alacak meselesinde silahlar çekildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi Şehit Tugay Can Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi.

İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Y.Ş., A.B.Y.’yi silahla vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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