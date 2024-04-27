Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Fenerbahçe taraftarı ikinci yarının hemen başında penaltı bekledi.

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ile oynadığı lig maçında, en yüksek pas isabet oranına ulaştığı bir ilk yarı performansı sergiledi.

Beşiktaş'ın defansif başlangıcına karşı sabırlı bir oyun kuran ve sürekli paslarla oynayan Fenerbahçe, rakibin 25. dakikada 10 kişi kalması sonrası topa hâkim oldu.

İlk yarıda yüzde 70 topla oynama oranı ve yüzde 91 pas isabet oranı ile oynayan Fenerbahçe, bu sezonki en iyi pas performansını derbide gösterdi ve Michy Batshuayi'nin 30. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde tamamladı.

PENALTI İSYANI

İkinci yarının başında Şükrü Saracoğlu Stadı bir anda penaltı diye ayağa kalktı.

Sarı Lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda Volkan Bayarslan devam dedi.

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