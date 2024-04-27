Gelinlerden sonra damatların da makyaj yaptırması viral oldu

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Gelinlerden sonra damatların da makyaj yaptırması viral oldu
Geleneksel düğün alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde, gelinlerin yanı sıra damatların da makyaj yaptırması sosyal medyada gündem oldu.

Geleneksel düğünlerde gelinlerin makyajlarına büyük özen gösterilirken, son zamanlarda damatların da makyaj yaptırması yeni bir trend haline geldi. Birçok düğünde gelinlerin yanı sıra damatlar da profesyonel makyaj sanatçıları tarafından özel olarak hazırlanmaya başlandı.

Bu yeni trend, gelin-damat çiftlerinin en özel günlerinde kusursuz görünmek isteğiyle bağlantılı olarak ortaya çıktı. Gelinlerin makyajlarına verilen önemin artmasıyla birlikte, damatların da bu alanda yer alması dikkat çekici bir değişim olarak karşımıza çıkıyor. Damadın kuaföründe yaptırdığı makyajın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcılar arasında farklı yorumlara yol açtı.

Bu trend, geleneksel düğün alışkanlıklarının ve cinsiyet rollerinin değişmeye başladığına işaret ediyor. Artık düğünlerde gelinlerin yanı sıra damatların da kendilerini özel hissetmek ve güzel görünmek için çaba harcadığı bir döneme girilmiş gibi görünüyor.

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